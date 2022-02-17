«Весне дорогу»: эксперт рассказал, что нужно проверить в автомобиле после зимы

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Директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павел Сидоров напомнил, что весной каждому водителю следует уделить больше времени своему автомобилю. Это связано с тем, что в зимний период с машиной могли произойти некоторые проблемы.

Так, прежде всего нужно обратить внимание на ржавчину, поскольку зимой она могла прогрессировать.

— От морозов и пусков, если он состоялся на непрогретом двигателе, возможно появление каких-либо негерметичностей по сальникам, или по уплотняющим элементам. Эти же проблемы может вызвать и ржавчина – то есть способствовать возникновению негерметичности, — рассказал Сидоров в интервью агентству «Прайм».

Пристальное внимание следует уделять внешнему осмотру и контролю уровней состояния как жидкостей, так и давления в системах автомобиля.

Считается, что аккумулятор также подвергается высокой нагрузке с точки зрения соотношения плотности электролитов и эффективности работы. Для того, чтобы предотвратить возможные проблемы в следующем зимнем сезоне нужно проверить уровень заряда батареи и проконтролировать ее состояние в целом, заключил автоэксперт.

Российские власти готовят новую реформу системы техосмотра для тех, кто по-прежнему должен его проходить. Изменения могут вступить в силу в 2022–2023 годах.

Если проект будет одобрен, процедура прохождения техосмотра будет упрощена: в частности, Минтранс предлагает убрать из перечня обязательных процедур технического осмотра проверку потеков двигателя, коробки передач, кондиционера, наличия огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки. Кроме того, увеличится стоимость прохождения техосмотра.