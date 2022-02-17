Иммунолог Болибок назвал неожиданную причину аллергии на оттепель

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Споры плесневых грибов и химическое раздражение дыхательных путей из-за реагентов — такие факторы могут стать причиной реакций у человека в период потепления и таяния снега. Об этом «Вечерней Москве» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он отметил, что оттепель сама по себе не вызывает аллергию, однако провоцирует возникновение факторов, которые могут ухудшить самочувствие человека.

— В плюсовую температуру возникает такая вещь — у нас есть плесень, которая вызревает в окружающей среде, ее по-другому называют плесневыми грибами. Когда температура становится плюсовой, многие плесени активизируются и начинают выделять свои споры. На споры плесневых грибов возникает аллергическая реакция, — рассказал собеседник «ВМ».

По словам специалиста, споры плесневых грибов — достаточно устойчивая вещь, они могут сохраняться в упавшей листве, в траве, также при оттепелях она может появляться в помещениях из-за повышенной влажности.

В мегаполисах из-за применения реагентов может возникнуть другая проблема, заметил Болибок.

— При оттепели начинает оттаивать снег, в котором есть реагенты. Они подсыхают, их ветром сдувает, и возникает аэрозоль, связанный с этими реагентами. Но это уже не аллергическая реакция, больше похоже на химическое раздражение дыхательных путей, — рассказал врач.

Как отметил специалист, симптомы аллергии на споры и химического раздражения схожи: заложенность носа, чихание, при попадании в глаза возникает их покраснение. При выраженном аллергическом воспалении может даже подняться температура, заметил аллерголог-иммунолог.

Разница между аллергической и химической реакцией в том, что аллергическая длится несколько дольше, подчеркнул эксперт.

— При химической реакции вы вышли из контакта, промыли нос, высморкались, промыли глаза — и все прошло. Так же бывает и при аллергии, но иногда процесс бывает более длительным и требуются какие-то препараты, — отметил Болибок.

Врач обратил внимание, что таким реакциям подвержены люди, у которых высокая чувствительность. Нельзя выделить какую-то группу людей или возрастов, которая наиболее восприимчива, подчеркнул Болибок.

Химическое раздражение дыхательных путей от реагентов будет с большей вероятностью проявляться у тех, кто больше находится на улице, уточнил собеседник «ВМ».

— Если возникает та же аллергия, то неважно, сколько человек на улице находился: если он пробежал мимо, вдохнул споры плесневых грибов, то реакция уже начнется. Чтобы химическое раздражение началось, надо вдохнуть много: например, машина прошла, подмела эту пыль, и человек ей надышался, — отметил специалист.

Если человек сам не понимает, из-за чего у него возникли симптомы, ему нужно идти к врачу, посоветовал Болибок. Можно сдать анализы, чтобы выяснить, стала ли аллергия причиной ухудшения самочувствия, заключил эксперт.