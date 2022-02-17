В ЛНР заявили, что украинские силовики пять раз обстреляли населенные пункты республики

Фото: president.gov.ua

Украинская армия в четверг, 17 февраля, обстреляла четыре населенных пункта непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) из различного вооружения, включающее запрещенные Минскими соглашениями минометы, а затем открыли огонь по еще одному поселению. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено, — говорится в сообщении Telegram-канала организации.

Обстрелы начались примерно в 5:30 утра. Атаке подверглись населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое, Нижнее Лозовое и Донецкий. Украинские силы использовали минометы калибров 82 и 120 миллиметров. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.