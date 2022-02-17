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ФАС проанализирует ситуацию с ростом цен на отопление в России

Михаил Алимов

Общество
ФАС проанализирует ситуацию с ростом цен на отопление в России
Фото: Вечерняя Москва

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует информацию о подорожании для граждан услуг отопления. В частности, на предмет соответствия стоимости антимонопольному и тарифному законодательству. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Служба подчеркивает: если, по мнению гражданина, цена в итоговой квитанции за услуги ЖКУ завышена из-за неправильных расчетов, ему следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию, — говорится на сайте ФАС.

Отмечается, что региональные тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) рассчитывают и утверждают местные органы власти. Однако размер индекса платы граждан за коммунальные услуги, к которым относятся тепло-, электро-, водоснабжение и газ, определяет правительство РФ. В 2021 году, например, индексация не превысила 3,1 процента.

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