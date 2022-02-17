Ефимов: В 2021 году в Москве зафиксировано рекордное количество договоров на покупку жилья

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В минувшем году в Москве было заключено около 270 тысяч договоров на покупку жилья. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Отмечается, что показатель 2021 года превышает предыдущие показатели за пять лет. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что 98,8 тысячи договоров из общего количества контрактов приходятся на приобретение жилья в новостройках, остальные 170,9 тысячи — на приобретение вторичного жилья.

Заммэра также отметил, что сделки по ипотеке составили почти 50 процентов в общем количестве зарегистрированных действий с жильем в Москве.

Предложение на жилье в городе не уступает спросу.

— За прошлый год в городе было введено 7,8 миллиона квадратных метров жилой площади. В том числе 7,1 миллиона квадратных метров были введены в многоквартирных домах, — уточнил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

В связи с активным ростом города в 2022 году ожидается продолжение увеличения спроса на жилье, уточнили в информационном центре правительства Москвы.

17 февраля стало известно, что столица утвердила инвестиционную декларацию в рамках реализации программы «Fast track для инвестиций в регионах» Министерства экономического развития России.