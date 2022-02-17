В Росреестре рассказали о работе штаба по вопросам ЖКХ

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Совместный штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в управлении Росреестра по Москве с момента основания организации (в ноябре 2021 года) зарегистрировал права на 227 коммунальных сооружений и поставил на кадастровый учет 10 земельных участков. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

— Работа штаба способствует ускорению темпов введения в эксплуатацию важнейших объектов коммунального хозяйства... и позволяет нам эффективно продолжать реализацию проектов по развитию комфортной городской среды, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов в свою очередь подчеркнул, что работники штаба проделали значительную работу и внесли большой вклад в регистрацию прав на объекты ЖКХ, передает официальный сайт мэра Москвы.

15 февраля Майданов заявил, что уровень роста вторичного рынка жилья Москвы превысил 20 процентов в январе. Данный результат на 22 процента выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.