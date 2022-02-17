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В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками поселка на окраине Донецка

Михаил Алимов

В мире
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками поселка на окраине Донецка
Фото: president.gov.ua

Украинские силовики обстреляли поселок Мандрыкино на окраине Донецка. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По его словам, солдаты ВСУ выпустили в направлении населенного пункта пять мин калибром 82 миллиметра, передает РИА Новости.

В этот же день начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что обстановка на линии соприкосновения между Украиной и непризнанными ЛНР и ДНР существенно обострилась. Киевская власть пытается добиться эскалации конфликта, начав обстрел населенных пунктов республик.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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