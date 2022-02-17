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«Изменений ждут все»: в НПФ объяснили необходимость новой пенсионной реформы

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Финансы
«Изменений ждут все»: в НПФ объяснили необходимость новой пенсионной реформы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Минфине и ЦБ идет работа над проектом реформы добровольных пенсионных накоплений. В 2022 году его представят законодателям. Ожиданиями на этот счет с «Вечерней Москвой» поделилась президент Национального негосударственного пенсионного фонда Светлана Касина.

Прежде всего, в НПФ отметили важность решения проблемы формирования добровольных накоплений физическим лицами с целью повышения пенсии. По мнению Касиной, реформа будет полезна, так как она направлена «на благо человека».

— Хорошо, что Министерство финансов обозначило тему стимулирования формирования добровольных накоплений физическими лицами в целях получения высокой пенсии по достижении пенсионного возраста. Второе и самое главное — ведомства пытаются решить вопрос с заморозкой пенсионных накоплений и возможности их использования физлицом как базового капитала для будущих добровольных накоплений, — заявила президент НПФ.

Она добавила, что решение указанных вопросов «немного затянулось». Реформу действительно ждут, считает она.

— «Реформу ждут все». Ожидания связаны с несколькими факторами. Выход на пенсию не должен быть связан с резким ухудшением материального положения. Реформа однозначно направлена на то, что будет лучше. Это на благо человека. Ожидания хорошие, — высказалась Касина.

В 2019 году Минфин и ЦБ представил гарантированный пенсионный план. Предполагалось, что граждане смогут добровольно самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию и получать поддержку от государства. Планировалось, что обновление вступит в силу в 2022 году, но окончательного решение по этому вопросу до сих пор не приняли.

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