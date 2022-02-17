Глава МВД сообщил о ходе расследования дела ОПГ черных риелторов

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На заседании итоговой коллегии МВД России о ходе расследования уголовного дела в отношении черных риелторов о ситуации высказался министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа» в четверг, 17 февраля.

— За мошенничество с недвижимостью одиноких пенсионеров задержаны семь активных участников и лидер ОПГ, ранее неоднократно судимый. Задокументировано десять эпизодов. Предварительный ущерб составил 77 миллионов рублей, — заявил глава ведомства.

По предварительной информации, злоумышленники использовали паспортные данные одиноких москвичей и образцы их подписей. С помощью полученных данных черные риелторы оформляли поддельные доверенности на заключение сделок купли-продажи жилья и регистрировали отчуждение недвижимости в пользу одного из членов ОПГ. Далее он продавал квартиру другому участнику криминальной схемы, взявшему ипотечный кредит на ее приобретение.

Согласно данной схеме, конечный покупатель считался добросовестным покупателем и присваивал себе деньги банков, не выплачивая при этом проценты по кредиту.

Следствие информировано о восьми эпизодах подобного переоформления квартир. Получить ипотечные деньги фигуранты смогли лишь в двух случаях, остальные эпизоды не были реализованы до конца.

Участники группы были задержаны весной минувшего года.

Видео: МВД Медиа

По данному факту возбуждено восемь уголовных дел по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, а также повлекшее лишение права на жилое помещение».

Кроме того, было возбуждено еще два уголовных дела о мошенничестве в сфере кредитования. В отношении семи обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с одной из участниц ОПГ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В качестве обеспечительной меры по возмещению ущерба наложен арест на банковские счета членов ОПГ и имущество, в том числе на квартиры, которые стали предметом преступного посягательства.