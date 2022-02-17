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Коллекционер рассказал, какие пять предметов из советской эпохи можно выгодно продать

Ирина Игнатенко

Общество
Коллекционер рассказал, какие пять предметов из советской эпохи можно выгодно продать
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Известный антиквар и коллекционер Никита Коломойцев рассказал, какие пять предметов из советской эпохи ни в коем случае нельзя выбрасывать. Их можно продать на аукционе и получить хорошие деньги.

Во-первых, это золотая и серебряная посуда. Эксперт пояснил, что золото и серебро неизменно только растут в цене.

Во-вторых, это старые почтовые марки, среди них могут встретиться редкие экземпляры. Самыми ценными являются первые марки, выпущенные в России.

— Эти марки сейчас сумасшедших денег стоят на аукционах. Особенно первые, которые были выпущены в 1857 году, они неподъемные по деньгам. По несколько десятков и сотен тысяч стоят, — пояснил эксперт в комментарии «Царьграду».

Кроме того, в большой цене сегодня старинные награды, причем не только советские.

Не стоит выбрасывать и старинный фарфор. Некоторые образцы такой посуды могут принести немалые деньги. Также можно оценить у коллекционеров старинные письма, документы. Среди них могут быть вещи, которые представляют ценность.

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