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Глава МИД ФРГ: Россия предъявляет Западу требования времен холодной войны

Полина Долганова

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Глава МИД ФРГ: Россия предъявляет Западу требования времен холодной войны
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия ставит под сомнение основные принципы безопасности в Европе и предъявляет западной стороне требования, которые напоминают холодную войну.

По словам главы МИД ФРГ, Москва беспрецедентным образом наращивает военные мощности на российско-украинской границе.

Политик добавила, что в рамках Мюнхенской конференции состоятся встречи министров иностранных дел стран Группы семи, а также переговоры с американскими, британскими и французскими коллегами. Данные встречи, отмечает Бербок, будут посвящены ситуации вокруг Донбасса.

— Нам нужны от России в свою очередь серьезные шаги по деэскалации — заявления о готовности к диалогу нужно подкреплять настоящими предложениями о диалоге, заявления об отводе войск — верифицируемым отводом войск, — цитирует главу ведомства ТАСС.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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