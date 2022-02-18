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Более 3,2 тысячи москвичей старшего поколения посещают онлайн-занятия по кулинарии в проекте «Московское долголетие»

Павел Гриднев

Общество
Более 3,2 тысячи москвичей старшего поколения посещают онлайн-занятия по кулинарии в проекте «Московское долголетие»
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В рамках проекта «Московское долголетие» работает 43 онлайн-группы по кулинарии. Многие жители столицы «серебряного» возраста уже успели самостоятельно приготовить и попробовать новые вкусные и полезные блюда.

Кулинария — хобби, которое приносит положительные эмоции не только человеку, который готовит еду, но также всей его семье, друзьям и знакомым. Для участников проекта «Московское долголетие» есть возможность совершенствоваться в искусстве приготовления еды на онлайн-курсах. Ей уже воспользовались более 3,2 тысячи человек.

На занятиях рассказывают и показывают технологию приготовления различных блюд, вариантов их сервировки и подачи. Преподаватели транслируют крупным планом рабочую поверхность и проговаривают каждый шаг во время приготовления. Также они заранее сообщают участникам, какие продукты и кухонный инвентарь понадобится во время урока.

— Как правило, большинство людей готовят то, к чему привыкли, и из-за этого часто кажется, что в питании мало разнообразия. На наших занятиях я показываю рецепты блюд из простых ингредиентов, которые обычно использует каждая хозяйка, только в новых и необычных сочетаниях. Приготовление еды — это своего рода творчество, мы учимся не только готовить, но и красиво украшать и подавать блюда, а сам процесс превращается из рутины в приятное времяпрепровождение, — говорит преподаватель кулинарных курсов проекта «Московское долголетие» Мария Александровская.

Мария отметила, что при подборе рецептов для занятий, старается параллельно найти альтернативы продуктам, чтобы у участников был более широкий выбор и они понимали, чем их можно заменить, и в будущем уже самостоятельно могли экспериментировать с сочетаниями вкусов.

Участница «Московского долголетия» Анна Анатольевна Орлова посещает сразу несколько кулинарных курсов у разных преподавателей.

— Всегда любила готовить и не боялась экспериментов на кухне, а сейчас у меня появилось еще больше времени, чтобы посвятить себя любимому хобби. На занятиях открыла много новых рецептов и сочетаний продуктов. Кроме того, в моей жизни есть нереализованная мечта — быть учителем химии, а во время приготовления еды можно почувствовать себя немного химиком-экспериментатором, — говорит Анна Анатольевна.

Также она отметила, что ее увлечение поддерживают родные и близкие, которые с большим удовольствием приходят в гости, чтобы попробовать новые блюда.

Справка

Посмотреть расписание и записаться на занятия проекта можно, заполнив специальную форму на сайте mos.ru/age или позвонив по телефону Территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».

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