«Пошлые натуры»: названы самые озабоченные мужчины по знаку зодиака

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Принадлежность к тому или иному знаку зодиака наделяет каждого из нас не только определенными чертами характера, но и определенной манерой поведения, тягой к чему-то. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала «Вечерней Москве», мужчины каких знаков зодиака по гороскопу самые озабоченные.

Лев

Нередко представителей данного знака называют «пошлыми натурами». Они ненасытные в сексуальных утехах, большие соблазнители и покорители женских сердец. Обожают экспериментировать в постели. Их не смущает, что избранница может быть попросту не готова к такому накалу страстей. Часто прут напролом, не задумываясь о чувствах партнерши. Не стоит удивляться, что в один прекрасный момент Лев может предложить вам нечто весьма неожиданное и даже «грязное». Извращенцами их вряд ли можно назвать, просто от природы они слишком озабоченные натуры. Им крайне сложно обуздать свой темперамент.

Стрелец

Представители огненной стихии обожают приключения и окунаются с головой в новые отношения. Страстные натуры, способные завести партнершу в считаные доли секунды. Стрельцы могут заниматься сексом в самых неожиданных местах. Для них нет запретных тем. Похоть преследует их постоянно, оттого и армия поклонниц постоянно растет. В течение всей сексуальной жизни они набираются опыта и охотно делятся своими знаниями с очередной пассией. Стрельцов нельзя назвать нежными и обходительными любовниками. Прелюдия не для них, они сразу приступают к делу и кайфуют от самого процесса.

Скорпион

Скорпион является одним из самых сексуальных. Огромный запас неиссякаемой энергии, море эротизма и буйство фантазий. Такие качества присущи мужчинам, рожденным в период с 23 октября по 22 ноября. Им бывает крайне сложно держать под контролем свои эмоции. При длительном воздержании, что бывает крайне редко, Скорпиону приходится нелегко. Темпераментная натура отчаянно ищет выхода. Разрядка Скорпионам просто необходима, иначе они становятся большими сквернословами. Даже друзья удивляются их озабоченности и похотливости. Единственный выход, чтобы вернуться к нормальной жизни, — провести незабываемую ночь с очаровательной красавицей.

Близнецы

Данный знак зодиака наделен повышенной эмоциональностью и гиперчувствительностью. Близнецы думают о сексе постоянно и готовы осуществить свои эротические фантазии в любом месте и в любое время. Увлекаются эротическими рассказами. Можно сказать, что изучили камасутру наизусть и готовы к самым смелым экспериментам. Они непредсказуемые партнеры в любовных отношениях. Бывают нежными и чувственными, а иногда в постели — настоящие бруталы! Остаются романтиками до глубокой старости. На протяжении всей жизни у них имеются многочисленные половые партнеры.

Телец

Тельцы от природы полигамны. Они страстные натуры, обожают приключения. Случайные знакомства и секс на первом свидании не является исключением. Их смело можно отнести к разряду горячих любовников. Тельцы обладают искусством соблазнять и очаровывать. Им по душе эротические игры, смелые эксперименты. В душе они неисправимые романтики. Ненасытные и озабоченные эротоманы практически никогда не разочаровывают своего партнера в постели. Обладают хорошей интуицией и безошибочно определяют, чего от них ждет партнерша в постели. Могут заниматься любовью несколько часов напролет.

Козерог

Пылкие, горячие и напористые ребята — именно так можно охарактеризовать Козерогов. Среди друзей их именуют не иначе как сексуальными террористами. Разумеется, в шутку. Неумеренный сексуальный аппетит и колоссальный запас энергии. Они не относятся к числу чутких и нежных любовников. Зачастую в постели Козероги бывают грубоваты и излишне требовательны. Длительный процесс — не про них, они жаждут развязки и прилагают для этого массу усилий. Чувства партнерши в этот момент их мало интересуют. Эгоистичные натуры. Не прочь, чтобы об их сексуальных подвигах слагали легенды. Оставляют на своем пути много разбитых женских сердец.