Кибермошенник обманул женщину на четыре миллиона рублей через приложение удаленного доступа

В каждой номинации будут выбираться три лучших предложения по двум главным критериям: оценка компаниями-пользователями, а также количество скачиваний приложений / Фото: pixabay.com

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Люблино Карта всех событий

Неизвестный позвонил женщине, представился сотрудником Центробанка и убедил ее установить мобильное приложение для удаленного управления мобильными устройствами, под предлогом сохранения денежных средств на банковском счете. После чего на нее были оформлены кредиты на общую сумму четыре миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Злоумышленник на расстоянии получил доступ к информации в телефоне женщины, тем самым воспользовавшись личными данными и паролями. После этого мужчина оформил на жертву кредиты на общую сумму четыре миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Эксперты предупредили, что во избежание подобных случаев в памяти смартфона лучше не хранить логины и пароли к аккаунтам, номера банковских карт и любую другую информацию, которая может навредить в случае утечки.