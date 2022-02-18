Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кибермошенник обманул женщину на четыре миллиона рублей через приложение удаленного доступа

Елена Самойлова

Происшествия
Кибермошенник обманул женщину на четыре миллиона рублей через приложение удаленного доступа
В каждой номинации будут выбираться три лучших предложения по двум главным критериям: оценка компаниями-пользователями, а также количество скачиваний приложений / Фото: pixabay.com
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Люблино Карта всех событий

Неизвестный позвонил женщине, представился сотрудником Центробанка и убедил ее установить мобильное приложение для удаленного управления мобильными устройствами, под предлогом сохранения денежных средств на банковском счете. После чего на нее были оформлены кредиты на общую сумму четыре миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Злоумышленник на расстоянии получил доступ к информации в телефоне женщины, тем самым воспользовавшись личными данными и паролями. После этого мужчина оформил на жертву кредиты на общую сумму четыре миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Эксперты предупредили, что во избежание подобных случаев в памяти смартфона лучше не хранить логины и пароли к аккаунтам, номера банковских карт и любую другую информацию, которая может навредить в случае утечки.

Читайте также:
Кредиты Деньги Мобильные приложения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте