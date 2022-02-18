Следком просит арестовать мужчину, напавшего на свою дочь с топором

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Россия, Москва, Криворожская улица Карта всех событий

Следственный комитет Российской Федерации по городу Москве расследует уголовное дело в отношении 82-летнего мужчины. Он обвиняется в покушении на убийство своей дочери. Об этом в пятницу, 18 февраля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

— Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого, — передает Иванова.

Как сообщалось ранее, фигурант в ходе допроса частично признал свою вину.

Для оценки его психического состояния здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.

Трагедия, о которой идет речь произошла, в четверг, 17 февраля, в квартире жилого дома на Криворожской улице. Между мужчиной 1939 года рождения и его дочерью 1966 года рождения произошел конфликт. В ходе ссоры пенсионер несколько раз ударил женщину молотком по голове.

В попытке спастись потерпевшая выбежала на улицу. Отец догнал ее и нанес еще несколько ударов, но уже топором. Бойню остановили очевидцы. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов и скорую.

Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение, ей оказывается необходимая помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В свою очередь столичная прокуратура заявила, что контролирует ход расследования уголовного дела.