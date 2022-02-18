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Диетолог назвал продукты для чистки сосудов

Анна Михалюк

Общество
Диетолог назвал продукты для чистки сосудов
Фото: pixabay.com

Врач-диетолог, специалист по снижению веса Серей Обложко рассказал о том, какие продукты необходимо включить в рацион, чтобы обеспечить здоровье сосудам и очистить их от лишнего холестерина.

— Оливки и оливковое масло обладают самой богатой доказательной базой в плане эффективности по снижению плохого холестерина. Они содержат полезные кислоты, которые замедляют развитие атеросклероза, а полифенолы обладают антиоксидантным действием, что позволяет дольше сохранить здоровье сосудов, — сказал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

Курага и чернослив также будут полезны для здоровья. По словам врача, сухофрукт может быть хорошей сладкой точкой после приема пищи. В них содержится много клетчатки и микроэлементов, которые очистят сосуды от холестерина.

Также полезно включить в рацион овсянку. Эта крупа в больших количествах содержит клетчатку и обеспечивает стабильный уровень сахара в крови, тогда как скачки глюкозы в организме запускают атеросклероз.

— Всякий раз, когда вы едите зелень, улыбается диетолог. Фолиевая кислота, которая содержится в зелени, необходима для того, чтобы снизить уровень гомоцистеина, который приводит к повреждению сосудов, — объяснил врач.

Диетологи назвали особенности питания при подготовке организма к весне.

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