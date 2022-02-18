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Врачи назвали особенности питания при подготовке организма к весне

Ольга Маркова

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Общество
Врачи назвали особенности питания при подготовке организма к весне
Фото: Отраслевой совет Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Турции

Завершение зимнего и начало весеннего периода организм человека переносит непросто. Риск простудных заболеваний, авитаминоз, слабый иммунитет однозначно дают понять, что питание в этот период должно быть не только сбалансированным, но и наполненным теми ингредиентами и витаминами, которые способны встать на защиту организма. Какими — «Вечерняя Москва» спросила у специалистов.

В период межсезонья возрастает риск возникновения простудных заболеваний. По мнению гастроэнтеролога медицинского онлайн-сервиса Ольги Евлашевой, это связано с тем, что в холодное время года мы проводим много времени в закрытых помещениях, контактируя с другими людьми. Из-за отопления воздух в помещении становится сухим и слизистая носа при пониженной влажности плохо выполняет свою защитную функцию. Все это создает благоприятную среду для передачи вируса.

Для укрепления иммунитета свой рацион питания следует скорректировать.

— Чтобы иметь крепкий иммунитет, нужно питаться сбалансированно и разнообразно и по возможности отказаться от продуктов с высокой степенью обработки — как правило, в них содержится меньше питательных веществ, чем в свежих необработанных продуктах, — отмечает специалист. — В ежедневном рационе должны быть фрукты, овощи, нежирное мясо, рыба, цельнозерновые крупы.

Хорошо работают на иммунитет, а также способны встать на защиту организма в начальной стадии простудного заболевания лук, чеснок, имбирь, лимон и мед. По словам диетолога, эксперта в области правильного питания Антона Бердова, последние исследования показали, что мед и имбирь борются с симптомами простуды даже лучше, чем обычные средства от кашля и капли для носа.

— Данные продукты помогают снять симптомы, но в лечении они не помогут. Роль таких продуктов, скорее, поддерживающая, — предупреждает специалист.

Благодаря высокому содержанию в луке, чесноке и лимоне витаминов и минералов их можно использовать на ежедневной основе в качестве профилактики заболеваний, добавляет специалист. Так, в луке и чесноке содержится аллицин — органическое соединение, которое при взаимодействии с кислородом оказывает противобактериальное и противомикробное действие. Имбирь и мед — это кладезь витаминов группы B, витаминов А, С и К, а также антиоксидантов, которые препятствуют развитию осложнений в работе дыхательных путей и улучшают общий иммунитет организма.

— Названные продукты могут оказывать позитивное влияние на организм при длительном употреблении. Но делать ставки только на них в ситуации, когда требуется медикаментозное лечение, все же не стоит. Это природные стимуляторы иммунитета, а не лекарства, — подчеркивает диетолог Бердов.

Актуальность перечисленных продуктов нельзя недооценивать, так как большая часть овощей и фруктов на прилавках магазинов, естественно, не соответствует своему сезону. Помимо того, что в них меньше полезных веществ, до прилавков они доходят в недозрелом состоянии.

— Сезонные овощи и фрукты имеют ряд преимуществ. Как правило, они выращиваются в естественных условиях и поступают в продажу сразу после созревания. Значит, они более свежие и в них содержится максимум питательных веществ. Несезонные овощи и фрукты могут подвергаться большей химической обработке и дозревать уже на полках магазина, — констатировала Ольга Евлашева.

Не следует увлекаться ранней весной и диетами, особенно теми, с которыми организм ранее «не был знаком», считает врач-диетолог Екатерина Орлова.

— Как бы вам ни хотелось сиюминутно избавиться от лишних килограммов к началу купального сезона, важно помнить, что, во-первых, время до лета еще есть, а значит, можно начать худеть с помощью физических упражнений, — советует специалист. — Во-вторых, вы можете лишить себя ключевых витаминов, которых так не хватает организму ранней весной. И, наконец, в-третьих, поступление витаминов в организм должно происходить ежедневно — ими нельзя запастись впрок.

По словам диетолога, очень важно в начале весны «прислушиваться» к своему организму. Так, если человек испытывает слабость, сонливость и головокружение, то это может означать, что в крови снижен уровень гемоглобина. Конечно, детально разобраться в ситуации поможет врач. При этом следует помнить, что уровень гемоглобина способно поправить железо, которое есть в мясе, гречке, яблоках, печени, яйцах, добавила специалист.

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