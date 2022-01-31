Тихое «убийство» организма: к каким проблемам ведет сидячий образ жизни и как их избежать

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Сидячий образ жизни — проблема современного общества. Проблема, которая с годами «преображается» в список заболеваний, характерных и нехарактерных. Существуют ли физические «сигналы», которые способны намекнуть человеку, что образ жизни пора менять? Как страдает иммунитет людей, проводящих в офисном кресле и на диване девяносто процентов своего времени? И наконец, основной вопрос: что делать? «Вечерняя Москва» попросила специалистов дать ответы на поставленные вопросы.

Главный заметный эстетический и физический итог сидячего, неактивного образа жизни — это увеличение веса. Ни одна диета не способна помочь малоподвижному человеку. Организм при минимальных физических «расходах» будет откладывать «про запас» все, что съедается в течение дня. А дальше... Дальше начнут слабеть кости, «теряться» мышцы, страдать система кровообращения, появляться вытекающие болезни сердца и сосудов.

Разумеется, проблему легче предупредить. А для этого следует ответить на довольно простые вопросы. Как понять, что ваш образ жизни — сидячий? Существуют ли физические «сигналы» тела, на которые надо обратить внимание и начать больше двигаться? Ответы «Вечерке» дала терапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Алена Хрипкова.

По ее словам, для всех каких-то единых критериев и «сигналов» тела о гиподинамии или низкой подвижности нет.

— Стоит проанализировать свою физическую активность в течение дня: если вы добираетесь до работы на машине, большую часть дня сидите за рабочим местом, совсем не занимаетесь спортом, привыкли отдыхать сидя или лежа — ваш образ жизни можно назвать малоподвижным, — констатирует врач.

Зимой, когда физическая активность «благодаря» многослойной одежде и вовсе сходит на нет, подобный образ жизни негативно отражается и на иммунитете.

Конечно, исследования о том, как малоподвижный образ жизни влияет на иммунитет, не проводились. А потому сделать однозначные выводы не получится, отмечает Хрипкова.

— Но длительное сидение в течение дня связывают с повышенным риском развития артериальной гипертензии, повышением уровня глюкозы в крови и развитием ожирения, а также с повышенным риском тяжелого течения сердечно-сосудистых заболеваний, — добавляет она. — Однако есть данные, что умеренная физическая активность в течение часа в день может нивелировать этот риск.

Другими словами, подарив себе всего один час занятий в день, можно избавиться не только от болезненных проблем, но и «отбить» у судьбы несколько лет жизни. Главное, просто начать.

Однако длительность занятий и расход калорий для каждого будут разными в зависимости от возраста, веса, состояния здоровья и других факторов, предупреждает эксперт.

— Единственное общее правило: начинать физическую активность с небольших нагрузок и повышать их постепенно. Первую неделю можно заниматься всего 10–15 минут в день, увеличивая продолжительность занятий на 10 минут каждую неделю, — рекомендует Алена Хрипкова. — Помните, что физические нагрузки не должны приносить дискомфорт. Они должны быть вам под силу.

А обсудить, какие нагрузки подойдут, можно на консультации у терапевта. При наличии хронических заболеваний перед началом занятий тоже лучше проконсультироваться с врачом, добавила она.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Физическую активность следует развивать постепенно, соглашается с врачом тренер столичного фитнес-клуба Юрий Белокоренев.

— Очевидно, что при загруженном ритме жизни вряд ли найдется свободная минутка для спортзала. Начните с элементарного: ходите по лестницам, обсуждайте вопросы с коллегами лично, а не в чатах, делайте элементарные упражнения для укрепления мышц шеи и спины, — рекомендует эксперт.

Обычные плавные повороты и наклоны головы способны не только снять напряжение в мышцах, но и улучшить кровообращение, констатирует специалист.

— К сожалению, сегодня малоподвижный образ жизни ведут даже дети и подростки. Отсюда — сутулость, проблемы с позвоночником, — сетует Белокоренев. — Родителям следует не только уделить этой проблеме повышенное внимание, но и рассказать детям о тех необременительных упражнениях, которыми они могли бы заниматься самостоятельно.

Так, при работе за компьютером следует регулярно круговыми движениями разминать плечи, потягивания помогут спине, а за бег на месте «спасибо» скажут бедра и ноги, добавил эксперт.