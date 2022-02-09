«Никакой витамин не поможет»: врачи рассказали, как «проснуться» после зимы

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Завершение зимы — непростой период для организма человека. Истерзанное нехваткой естественных витаминов, коротким световым днем и накатившей усталостью, тело остро нуждается в восстановлении сил. О том, как помочь себе пробудиться от зимней спячки, встретить весну бодрым и энергичным, «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами.

Усталость и сонливость у человека — это исход депрессии, неумение работать со стрессами, сопротивляться им. К тому же темно и холодно, то есть организму дискомфортно, что усиливает депрессию, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

— Я не знаю человека, который испытывает депрессию, пробежав 50 километров по зимнему лесу, — подчеркнул эксперт. — Списывать свое состояние на недостаток витаминов не стоит. Только витамина D, может быть. И то, если мы берем Мурманск. На самом деле это очень давняя иллюзия.

Это в советское время, когда овощи и фрукты были по сезону, гражданам давали поливитамины, рыбий жир, отметил врач. Сегодня овощи и фрукты есть. Либо свежие, либо консервированные. Кстати, по его мнению, консервированные содержат тот же набор витаминов. Единственный минус — в них есть сахар. Поэтому с рационом человек все получает, резюмировал Мясников.

— Думать, что ты попьешь витаминчики и проснешься, наивно. Хотите — пейте, хотя они не все безопасны. Некоторые витамины увеличивают смертность, — предупредил эксперт. — Но, допустим, они безопасны. Верите в это? Ради бога, обогащайте аптеки.

Александр Мясников дал свои рекомендации для комфортного «входа» в весенний сезон. По его словам, человек должен вставать в одно и то же время (желательно в шесть часов утра), час заниматься физическими нагрузками, плотно завтракать, забыть, что такое лифт, меньше пользоваться транспортом, надевать зимой не больше трех слоев одежды, включая пальто, дубленку, куртку, и радоваться жизни, потому что она конечна. Жить мыслями о ковиде, нехватке денег и приближении войны — непродуктивно, подчеркнул он, добавив, что если эти мысли съедают, то никакой витамин не поможет.

— Если в течение дня вы умеренно питаетесь и избегаете вредных привычек, то будете радоваться любому времени года, как это делаю я, — заключил Мясников.

По мнению терапевта медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алены Хрипковой, перед наступлением весны многих беспокоят усталость, повышенная утомляемость, упадок сил, сонливость. Такие неспецифические симптомы могут возникать из-за того, что зимой световой день короче, мы меньше находимся на свежем воздухе, меньше гуляем и занимаемся спортом, чаще болеем.

— Если есть дополнительные симптомы, которые могут указывать на заболевание, врач может порекомендовать сдать анализы крови, например, для исключения анемии или нарушений функции щитовидной железы, — отмечает специалист. — Нередко пациентам рекомендуется консультация с психотерапевтом для исключения депрессии — для нее также могут быть характерны такие симптомы. Но начинать «ходить по врачам» следует с терапевта.

Если заболеваний не обнаружено, врач рекомендует для улучшения самочувствия сбалансировать питание, употреблять достаточное количество жидкости (около тридцати миллилитров в день на один килограмм массы тела), совершать регулярные физические нагрузки (два–три раза в неделю) и ежедневно спать по восемь часов.

Здоровый сон — основа для хорошего самочувствия в течение всего года. Но его роль в конце зимы особенно важна, рассказал врач — невролог-психиатр, сомнолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова Руслан Исаев.

— Нарушение сна приводит к депрессии, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и психозов, значительно ухудшает качество жизни, — констатировал специалист.

Как отметил Исаев, в первую очередь нужно попробовать справиться с нарушением сна с помощью немедикаментозных подходов, например, соблюдения его гигиены. Если они окажутся малоэффективными, то врач назначит лекарственные средства со снотворным действием. Одними из самых безопасных являются препараты мелатонина и ряд снотворных из так называемой Z-группы.

— При хронической бессоннице эффективными методами являются психотерапия и использование антидепрессантов со снотворным, успокаивающим, противотревожным эффектом, которые подбираются индивидуально лечащим врачом, — добавил эксперт.

Конечно, нехватка витаминов особенно при несбалансированном питании способна повлиять на самочувствие, отмечает врач-диетолог Екатерина Орлова. Так, по ее словам, дефицит витамина С приводит к ослаблению иммунитета, вялости, усталости, нехватка витамина Е — к депрессии и сонливости. При дефиците витамина В кожа становится бледной, нарушается сон, развиваются раздражительность и нервозность. Если организму не хватает витамина D, то человек испытывает слабость, могут наблюдаться спазмы в мышцах и боли в суставах, головные боли, плохо концентрируется внимание, нарушается сон.

— Дефицит витаминов эффективно помогают восстановить специальные комплексы, которые назначаются человеку индивидуально после специального обследования, — подчеркнула врач. — В каждом случае следует учитывать особенности организма и соблюдать меру, так как передозировка способна вызвать проблемы со здоровьем.