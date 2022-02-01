Доктор медицинских наук рассказал, как за минуту побороть бессонницу

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Иногда бессонница может стать настоящим проклятием, способным полностью разрушить режим человека. Но от этой напасти можно избавиться всего за минуту. Легкий способ разработал доктор медицинских наук из Аризоны Эндрю Вейл.

Вейл посоветовал бороться с бессонницей при помощи дыхательной практики, которая помогает прогнать тревожность и успокоить нервную систему.

По системе доктора Вейла необходимо держать кончик языка между верхними зубами и небом и соблюдать определенную последовательность вдохов и выдохов. Нужно сделать вдох, считая до четырех. После задержать дыхание и досчитать до семи. Далее следует выдохнуть через рот, считая до восьми. Губы должны при этом находиться в таком положении, чтобы получался свистящий звук.

При помощи таких упражнений получится привести работу парасимпатической нервной системы в норму. Это прогонит тревожность, и человек прогрузится в сон. Отмечается даже, что эффективность этой дыхательной практики превышает результативность разнообразных лекарств. Она также в целом полезна для здоровья.

Дыхательная гимнастика, если регулярно заниматься ею, способна снизить кровяное давление и улучшить пищеварительную функцию. Рекомендуется совершать по четыре таких подхода два раза в день, а в дальнейшем увеличить их до восьми, передает Пятый канал.

До этого диетолог объяснила, через сколько свежевыжатый апельсиновый сок теряет пользу. Лучше всего употреблять напиток сразу, иначе витамин С сильно разрушается от воздействия температуры, света и кислорода. В апельсиновом соке содержатся каротиноиды. Эти микроэлементы способствуют здоровью глаз и хорошему состоянию кожи.