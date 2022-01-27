Диетолог объяснила, через сколько свежевыжатый апельсиновый сок теряет пользу

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О полезных свойствах свежевыжатого сока цитрусовых рассказала диетолог Анжелика Дюваль. Как отметила специалист, цитрусовые, несомненно, полезны для организма. В них содержится большое количество витамина С, который разжижает кровь.

Но если человек ест сам плод, а не только пьет сок, он получает больше пользы. Помимо сока, плод содержит клетчатку — пищевые волокна. Они препятствуют повышению уровня сахара в крови. Если человек выпивает только сок, то ничего не тормозит усвоение сахара.

Также в апельсиновом соке содержатся каротиноиды. Эти микроэлементы способствуют здоровью глаз и хорошему состоянию кожи. В цитрусовых также есть антиоксиданты, замедляющие процесс старения и укрепляющие иммунитет.

Диетолог добавила, что если человек предпочитает пить сок, а не есть фрукт целиком, то напиток нужно пить сразу после приготовления.

— Данный напиток важно выпить до истечения получаса. Лучше всего употреблять его сразу, иначе тот же самый витамин С сильно разрушается от воздействия температуры, света и кислорода, — отметила Дюваль в комментарии Nation News.

Ранее ученые назвали лучший напиток для снижения давления. В ходе исследования ученые выяснили, что один популярный напиток обладает особыми свойствами. За счет высокой концентрации антиоксидантов он увеличивает выносливость человека и уменьшает упадок сил. Более того, его назвали самым лучшим напитком на каждый день, который понижает давление.