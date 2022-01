Ученые назвали лучший напиток для снижения давления

Фото: Pexels

В ходе исследования ученые выяснили, что один популярный напиток обладает особыми свойствами. За счет высокой концентрации антиоксидантов он увеличивает выносливость человека и уменьшает упадок сил. Более того, его назвали самым лучшим напитком на каждый день, который понижает давление.

Специалисты утверждают, что вишневый сок обладает этими качествами.

Научные исследования показывают, что вишня помогает снижать кровяное давление и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, потому что в ней много питательных веществ, таких как полифенолы и калий.

Также ученые утверждают, что вишневый сок поможет от бессонницы. Он богат таким фитохимическим соединением как мелатонин. Это гормон, регулирующий циклы сна-бодрствования у человека.

Кроме того, этот напиток облегчит боли при артрите и подагре, сообщается в статье Eat This, Not That.

Кардиолог перечислил опасные для здоровья последствия повышенного давления. Гипертония или повышенное артериальное давление может привести к повреждению мозга и поражению сосудов сердца и почек, сообщил врач-кардиолог высшей категории Сергей Иванов. Специалист напомнил гражданам с повышенным давлением, что длительное игнорирование недуга может привести к «сосудистой катастрофе» в перечисленных органах.