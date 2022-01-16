Кардиолог перечислил опасные для здоровья последствия повышенного давления

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Гипертония или повышенное артериальное давление может привести к повреждению мозга и поражению сосудов сердца и почек. Об этом сообщил врач-кардиолог высшей категории Сергей Иванов в воскресенье, 16 января.

Специалист напомнил гражданам с повышенным давлением, что длительное игнорирование недуга может привести к «сосудистой катастрофе» в перечисленных органах.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Иванов также подчеркнул, что при гипертонии повреждаются внутренние стенки сосудов, что способствует развитию атеросклероза и формированию бляшек.

Среди наиболее эффективных лекарственных средств против болезни кардиолог выделил те, которые следует принимать один раз в день.

До этого в беседе с «ВМ» сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев рассказал, что для грамотной профилактики инсульта в молодом возрасте нужно следить за шейными позвонками и общим состоянием позвоночника. Кроме того, определенным фактором риска выступает плоскостопие. Эксперт отметил, что с высокой долей вероятности можно не допустить инсульта, постоянно наблюдая за состоянием шейных позвонков.