Фетисов ответил на критику главы МОК Баха в адрес тренеров Камилы Валиевой
Сюжет:Олимпиада в Пекине
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, раскритиковавший тренеров российской фигуристки Камилы Валиевой за «холодность», вероятно, оценил их действия как большинство простых зрителей. Такое мнение высказал депутат Госдумы, советский и российский хоккеист, тренер Вячеслав Фетисов.
— Он больше как человек, который смотрел фигурное катание, отреагировал. Много всего там произошло, вы и сами видели, что другие девушки были не очень довольны тем, что произошло. Мне кажется, Бах отреагировал как бывший спортсмен. У меня самого сердце раздваивается: с одной стороны, хотелось порадоваться за Аню, а с другой — трагическая история с Камилой, — отметил Фетисов в комментарии Life.ru.
По словам депутата, многим сидящим у экрана телевизора хотелось утешить Валиеву после ее проката, но, возможно, Этери Тутберидзе ждала другого результата, поэтому встретила спортсменку довольно холодно.
После проката Тутберидзе обратилась к Валиевой с вопросами, почему она перестала бороться и все отпустила сама после неудачного первого прыжка. По итогам двух программ фигуристка заняла четвертое место, передает Nation News.
Ранее глава МОК допустил строгие меры наказания в отношении Тутберидзе после расследования.