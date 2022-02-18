Фетисов ответил на критику главы МОК Баха в адрес тренеров Камилы Валиевой

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, раскритиковавший тренеров российской фигуристки Камилы Валиевой за «холодность», вероятно, оценил их действия как большинство простых зрителей. Такое мнение высказал депутат Госдумы, советский и российский хоккеист, тренер Вячеслав Фетисов.

— Он больше как человек, который смотрел фигурное катание, отреагировал. Много всего там произошло, вы и сами видели, что другие девушки были не очень довольны тем, что произошло. Мне кажется, Бах отреагировал как бывший спортсмен. У меня самого сердце раздваивается: с одной стороны, хотелось порадоваться за Аню, а с другой — трагическая история с Камилой, — отметил Фетисов в комментарии Life.ru.

По словам депутата, многим сидящим у экрана телевизора хотелось утешить Валиеву после ее проката, но, возможно, Этери Тутберидзе ждала другого результата, поэтому встретила спортсменку довольно холодно.

После проката Тутберидзе обратилась к Валиевой с вопросами, почему она перестала бороться и все отпустила сама после неудачного первого прыжка. По итогам двух программ фигуристка заняла четвертое место, передает Nation News.

Ранее глава МОК допустил строгие меры наказания в отношении Тутберидзе после расследования.