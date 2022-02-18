Двое рабочих погибли после падения с высоты при чистке крыш в Подмосковье

Фото: Прокуратура Московской области

ул.Ленина г. Климовск Карта всех событий

Сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту смерти двух рабочих в ходе работ по очистке крыш домов в городе Климовске округа Подольск. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 18 февраля, сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

По словам представителя ведомства, три сотрудника очищали крыши на улице Ленина. Пострадавшие упали с большой высоты, в результате двое из них скончались, третьего госпитализировали.

Подольская городская прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране труда, а также соблюдение техники безопасности. От результатов проверки будут зависеть впоследствии принятые меры прокурорского реагирования.

18 февраля сообщалось, что женщина скончалась после травмирования упавшей с крыши глыбой льда в Восточном Измайлове. Уточняется, что на 13-й Парковой улице велись работы по очистке крыш домов ото льда. В результате одна из глыб упала на женщину 1963 года рождения. Пострадавшая сразу же скончалась.

На место происшествия выехал заместитель Измайловского межрайонного прокурора Антон Хрипунов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование находится под контролем прокуратуры.

После стало известно, что погибшая в Измайлове женщина проигнорировала меры безопасности, принятые при чистке крыши.