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Метеоролог Шувалов: Три суперциклона принесут в Москву аномальное тепло и сильный ветер

Игорь Синельников

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Метеоролог Шувалов: Три суперциклона принесут в Москву аномальное тепло и сильный ветер
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В ближайшие субботу и воскресенье в столице сохранится теплая погода: даже в ночные часы температура не опустится ниже минус одного–двух градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Три суперциклона, которые с конца прошлой недели и до конца этой недели прошествуют от Атлантики до европейской территории России, принесут в первую очередь тепло. Поэтому в столичном регионе температура не будет понижаться ниже минус одного–двух градусов в ночные часы, а дневная температура будет строго положительной, — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил специалист, высота снежного покрова будет стремительно уменьшаться: в четверг она уже уменьшилась практически на 15 процентов — с 34 до 28 сантиметров.

Погода на выходных будет ветреной, подчеркнул эксперт.

— Почти ураганные ветры у нас наблюдаются в Великобритании, Европа очень сильно страдает от сильных ветров, в Калининградской области наблюдаются штормовые ветры. К нам они приходят более ослабленными. Поэтому ветры здесь не очень сильные, но все равно 12–18 метров в секунду будет практически гарантированно в эти субботу и воскресенье, — предупредил специалист.

Такая погода в Москве сохранится до 23 февраля, заключил Шувалов.

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