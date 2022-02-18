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В ДНР отказались выпускать в Россию мужчин моложе 55 лет

Андрей Казаков

Иван Юминов

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В мире
В ДНР отказались выпускать в Россию мужчин моложе 55 лет
Фото: Telegram / Mash

Таможенники не выпускают в городе Харцызске мужчин с гражданством ДНР моложе 55 лет на территорию России. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий в пятницу, 18 февраля.

— Харцызск, эвакуационная колонна. Мужчин с гражданством ДНР до 55 лет не выпускают, — рассказал журналист.

При этом, как уточнил он, в Харцызске наблюдаются проблемы со связью.

Видео: Андрей Казаков / Вечерняя Москва

18 февраля в Народной милиции ДНР сообщили, что автомобиль взорвался на парковке около дома правительства в центре Донецка. На место взрыва, как уточняется, выехали представители МЧС. Жителям посоветовали быть бдительными и по максимуму исключить передвижение по Донецку.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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