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Народный артист России Невзоров умер от коронавируса

Иван Юминов

Общество
Народный артист России Невзоров умер от коронавируса
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Народный артист России Борис Невзоров умер на 73-м году жизни от коронавируса.

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