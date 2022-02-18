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Пушилин раскрыл подробности взрыва в центре Донецка

Иван Юминов

В мире
Пушилин раскрыл подробности взрыва в центре Донецка
Фото: vk/pushilindenis

Автомобиль, который взорвали в центре Донецка, принадлежал главе управления Народной милиции ДНР. Об этом заявил руководитель самопровозглашенной республики Денис Пушилин в пятницу, 18 февраля.

— Да, это те диверсии, которые являются одними из признаков подготовки к наступательным действиям. Да, у дома правительства в центре Донецка была взорвана машина начальника управления народной милиции Синенкова Дениса, — сказал политик.

Синенков не пострадал по счастливой случайности, отметил Пушилин в эфире «России 24».

18 февраля в Народной милиции ДНР сообщили, что автомобиль взорвался на парковке около дома правительства в центре Донецка. На место взрыва, как уточняется, выехали представители МЧС. Жителям посоветовали быть бдительными и по максимуму исключить передвижение по Донецку.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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