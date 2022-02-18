ГИБДД вернула итальянке в Москве потерявшегося десятилетнего сына

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Россия, Москва, Калужская площадь Карта всех событий

Сотрудник ГИБДД обнаружил в Москве потерявшегося десятилетнего мальчика и вернул его матери, гражданке Италии. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в пятницу, 18 февраля.

— В ходе несения службы на Калужской площади инспектор ДПС заметил ребенка, находившегося без сопровождения взрослых. Он был испуган и растерян, — рассказала правоохранитель.

Ребенок, уточнила она, не владел русским языком, а также сообщил, что является гражданином Италии. После этого инспектор связался с итальянским посольством, чьи сотрудники смогли найти контакты матери.

Полицейский затем позвонил женщине и сказал, что ее сын находится в патрульном автомобиле на Калужской площади. Вскоре она приехала на пост ДПС и поблагодарила полицию за помощь, приводит слова Волк «МВД Медиа».