Бастрыкин поручил возбудить дело из-за взрыва автомобиля в Донецке

Фото: СК РФ

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за инцидента со взрывом автомобиля в центре Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 18 февраля.

— В связи с продолжающейся СК РФ работой по установлению лиц, причастных к действиям, подвергающим опасности жизнь и здоровье населения Донбасса, в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов, а также с целью фиксации доказательств их преступлений Александр Иванович Бастрыкин поручил ГСУ СК возбудить уголовное дело по факту уничтожения автомобиля в Донецке, — отмечается на сайте СК.

18 февраля в Народной милиции ДНР сообщили, что автомобиль взорвался на парковке около дома правительства в центре Донецка. На место взрыва, как уточняется, выехали представители МЧС. Жителям посоветовали быть бдительными и по максимуму исключить передвижение по Донецку.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.