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Терапевт Водовозов назвал самые частые причины отеков

Михаил Алимов

Общество
Терапевт Водовозов назвал самые частые причины отеков
Фото: Pexels

Отеки в организме человека возникают от различных причин. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов назвал наиболее распространенные причины их появления.

Во время беременности отеки могут считаться «относительно нормальными». Некоторые лекарственные препараты, большое количество выпитой жидкости и долгое стояние могут вызвать отечность. Патологические изменения вызывают сердечно-сосудистые заболевания, считает врач.

— Далее — глубокие вены. Это может быть либо тромбоз глубоких вен, либо хроническая венозная недостаточность. И то, и то будет сопровождаться отеками, они будут немного отличаться, но отличить одно от другого сможет специалист-флеболог, — рассказал он «Russia Today».

Также люди могут вредить сами себе. Отечность возникают из-за неправильных методик похудения, когда в организм попадает недостаточно белка. Тогда возникают онкотические отеки.

Еще одной причиной могут стать проблемы с печенью и сосудами.

— Венозная кровь начинает задерживаться, не поступает в сердце в необходимом количестве, следственно, венозный застой, расширение вен, в том числе венозное расширение вен пищевода, — отметил Водовозов.

Он предупредил, при длительной отечности и отсутствии для нее логичных причин следует немедленно обратиться к врачу.

Один из симптомов коронавируса — боль в мышцах и ощущение ломоты. Кандидат медицинских наук Сергей Тетюшкин рассказал «Вечерней Москве» о том, почему возникает боль в теле и как с ней справляться.

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