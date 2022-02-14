«Разрывающая» боль и горячий отек: врач рассказал, как коронавирус влияет на суставы и мышцы

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Один из симптомов коронавируса — боль в мышцах и ощущение «ломоты». Кандидат медицинских наук Сергей Тетюшкин рассказал «Вечерней Москве» о том, почему возникает боль в теле и как с ней справляться.

Врач отмечает, что боли в мышцах и суставах, ломота в теле при COVID-19 — частое явление. Различают при этом миалгию (боли в мышцах) и артралгию (суставные боли).

— Такие симптомы наблюдаются как в остром периоде, так и после заболевания — в так называемом постковидном периоде, который может продолжаться до 12 недель и более, — сообщил Сергей Тетюшкин.

По его словам, миалгия чаще возникает в нижних конечностях, а артралгия — в крупных суставах, например, коленных, тазобедренных, плечевых и голеностопных.

— Под артралгией вследствие COVID-19 подразумевают боль, не связанную с артритом, то есть без признаков воспаления. Она может возникать в одном или нескольких суставах, — добавил врач.

Механизмов ее возникновения несколько. Первый — это выброс гормонов-цитокинов, которые и приводят к появлению болей. Второе — это прямое воздействие вируса, вызывающего повреждение мышц и суставов.

— При этом важно исключить аутоиммунные заболевания, при которых тоже могут быть миалгии и артралгии. Например, полимиозит, ревматоидный артрит, — отметил Сергей Тетюшкин. — Для исключения последнего проводят дополнительные обследования крови: берут ревмопробы, оценивают такие показатели, как С-реактивный белок, ревматоидный фактор, креатинкиназа, лактатдегидрогеназа и другие.

При этом пациенту могут быть назначены КТ, рентген, МРТ, УЗИ или эндоскопия. Тетюшкин отмечает, что обязательна в таком случае консультация ревматолога.

— Некоторые боли в суставах требуют особого внимания, — продолжил хирург. — Насторожить должна резкая боль при прикосновении, пульсирующая, «разрывающая» боль, покраснение, выраженный отек, горячий на ощупь, выраженное нарушение функции сустава.

Появлению болей могут также способствовать иммунновоспалительные ревматические заболевания, избыточная масса тела, длительный прием антибиотиков и противовирусных препаратов, а также тревожные состояния и депрессии.

— При болях первоочередным является лечение непосредственно коронавируса, — сказал врач. — Болевой синдром могут купировать противовоспалительные препараты.

Также хирург отметил необходимость регулярной физической активности: упражнения после выздоровления, выполнение которых возможно и дома, ходьба и гимнастика для суставов.