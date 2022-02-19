«Похоже на соло»: Байдена назвали единственным «разжигателем войны» на Украине

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Президент США Джо Байден в очередной раз предрек «нападение» России на Украину в ближайшие дни. Пользователи интернета из США и Великобритании считают, что он специально нагнетает ситуацию, чтобы отвлечь страну от внутренних проблем.

«Попытки переключить внимание с проблем, связанных с коронавирусом и его последствиями… »; «Байден, держись от этого всего подальше и займись защитой наших границ»; «Об этих «ближайших днях» говорят последние три недели», — написали читатели британской газеты Daily Mail из США.

Один из них даже предложил российскому президенту Владимиру Путину оставить ситуацию так, как она есть. Потому что Байден выставляет себя «полным дураком» после каждого несбывшегося прогноза о войне.

«Сонный Джо, никто не верит тому, что вы говорите»; «Байден только и умеет, что бить в барабаны войны. Похоже на соло, я не слышу, чтобы кто-то еще нагнетал обстановку вместе с ним», — поддержали читатели из Великобритании.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с новым видеообращением, посвященным ситуации на Украине. В нем он заявил, что Россия попытается «атаковать» Украину в ближайшие дни.