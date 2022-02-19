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Президент США Байден заявил, что РФ попытается «атаковать» Украину в ближайшие дни

Павел Гриднев

В мире
Президент США Байден заявил, что РФ попытается «атаковать» Украину в ближайшие дни
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байдер выступил с новым видеообращением, посвященным ситуации на Украине. В нем он заявил, что Россия попытается «атаковать» Украину в ближайшие дни.

— У нас есть основания считать, что российские силы планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни, — сказал американский лидер.

Однако доказательств подобных намерений Российской Федерации Байден не привел.

— Мы полагаем, что они планируют атаковать столицу Киев, в которой живут 2,8 миллиона невинных людей, — цитирует президента США РИА Новости.

Также Байден заявил, что «поддерживаемые РФ силы» пытаются спровоцировать Украину в Донбассе. Он сообщил, что США не намерены отправлять войска на Украину, но будут с союзниками защищать территорию НАТО и поддерживать украинский народ. Кроме того, Байден еще раз отметил, что Запад готов к введению новых санкций против России в случае ее «вторжения» на Украину, но дверь для дипломатии остается открытой.

Американский лидер ранее заявил о том, что Вооруженные силы России на данный момент якобы почти со всех сторон окружили Украину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что президент США Джо Байден в ходе своего выступления по ситуации вокруг Украины не сказал ни одного слова об истинном положении простых жителей Донбасса.

В последние месяцы западные страны выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий РФ у границ Украины. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, отмечая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи границ РФ.

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