В Донецке задержали агента украинской разведки

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Власти Донецка задержали украинского разведчика Антона Мацанюка. Об этом сообщил Первый канал.

Агента задержали в его съемной квартире на территории ДНР.

Он информировал спецслужбы Украины о перемещениях главы народной милиции Донецка Дениса Синенкова.

Мацанюк рассказал, что украинская сторона хочет силой захватить Донбасс с привлечением всей ударной мощи. Также планируется провести массированный обстрел ДНР.

По его словам, накануне украинские военные незаконно проникли на территорию Белоруссии и пытались разведать район, где проводятся совместные с Россией военные учения.

В пятницу в Народной милиции ДНР сообщили, что автомобиль взорвался на парковке около дома правительства в центре Донецка. На место взрыва выехали представители МЧС. Жителям посоветовали быть бдительными и по максимуму исключить передвижение по городу.

По информации следователей, неизвестные хотели убить главу управления народной милиции и разместили в его служебной машине взрывчатку, которую позже подорвали.

Преступление не удалось реализовать, так как Синенков не сел в машину.