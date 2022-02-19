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ФСБ зафиксировала попадание боеприпасов на территорию РФ рядом с украинской границей

Полина Долганова

Происшествия
ФСБ зафиксировала попадание боеприпасов на территорию РФ рядом с украинской границей
Фото: depositphotos

Боеприпасы попали на территорию России рядом с российско-украинской границей. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщили в погрануправлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Ростовской области.

Уточняется, что один из снарядов взорвался на расстоянии двух километров от границы, а другой уничтожил постройку хозяйственного назначения.

В результате взрывов никто не пострадал.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося, передает ТАСС.

Утром 19 февраля снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошел в 04:00 по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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