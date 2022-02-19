Генсек ОДКБ: Организация могла бы направить миротворцев в Донбасс

Фото: МИД РФ

Миротворцы из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могли бы направиться в Донбасс с одобрения Украины. Об этом в субботу, 19 февраля, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

— Гипотетически это можно представить при доброй воле со стороны Украины, ведь это ее территория, если будет мандат со стороны Совета Безопасности ООН и если возникнет необходимость и это решение поддержали бы все наши правительства, — цитирует Зася агентство Reuters.

Он добавил, что решить сложившуюся вокруг Украины ситуацию можно с помощью диалога.

Зась подытожил, что ОДКБ оперативно направляет военнослужащих в любые точки. Если для разрешения ситуации в Донбассе понадобится 300 тысяч миротворцев, организация может направить туда даже такое количество военных.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.