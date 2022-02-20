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Столтенберг: Россия готовит «полномасштабное» наступление на Украину

Виктория Храменкова

В мире
Столтенберг: Россия готовит «полномасштабное» наступление на Украину
Фото: flickr/nato

Существуют все признаки того, что Российская Федерация готовит «полномасштабное» вторжение на территорию Украины. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Однако он не назвал признаки, благодаря которым был сделан такой вывод.

— Все говорит о том, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину. Мы видим, что войска не отводят, как сообщает Россия, вместо этого прибывают новые войска, — поделился генсек НАТО в в эфире телеканала ARD.

Также Столтенберг напомнил, что у России есть возможность сделать шаг назад и вступить в политический диалог с НАТО.

В последние месяцы западные страны выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий РФ у границ Украины. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, отмечая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи границ РФ.

17 февраля в МИД РФ подчеркнули, что Россия не собирается устраивать вторжение на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.

В ведомстве отметили, что обвинения России со стороны США о том, что она оккупировала Крым, не выдерживают никакой критики, подчеркнули в министерстве. В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» полуостров.

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