Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Конференция детских хирургов «Школа Рошаля» завершилась в Москве

Павел Гриднев

Город
Конференция детских хирургов «Школа Рошаля» завершилась в Москве
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Москве завершила свою работу «Школа Рошаля» — крупнейшая 10 конференция детских хирургов страны с международным участием

Конференция «Неотложная детская хирургия и травматология» прошла в онлайн режиме на базе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы при участии Национальной медицинской Палаты. Конференцию приветствовали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и Министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун. Конференция была посвящена выдающему детскому хирургу СССР Гирею Баирову.

Кроме российских детских хирургов участие в конференции приняли представители 27 стран, включая врачей бывших союзных республик, а также США, Ирландии, Швеции, Канады, Италии, Бангладеш, Польши, Нидерландов, Сербии и Израиля. Интересные доклады представали детские врачи Донецка. В онлайновом режиме в конференции участвовало 3 тысячи врачей. Заслушано более 259 сообщений. Были обсуждены вопросы диагностики и лечения острых хирургических заболеваний у детей, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи и реаниматологи, реабилитации.

— Детскими хирургами достигнуты положительные результаты в лечении многих острых хирургических заболеваний, включая у новорожденных, внедряются современные методы диагностики и лечения. Так летальность при остром аппендиците и его осложнений резко уменьшилась и является одной из самых низких в мире. То же относится к результатам лечения ран и раневой инфекции», — подчеркнул президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Он так же добавил, что на сегодняшний день в России внедрены современные методы лечения травм, включая черепно-мозговую травму. Детская анестезиология не только оснащается современным оборудованием, но и подготовлены квалифицированные кадры. Сейчас закладываются современные подходы к реабилитации детей после хирургических заболеваний, которую начинают уже на раннем этапе — в реанимации.

На конференции в результате дискуссий прозвучали предложения, которые несомненно позволят и далее улучшать результаты лечения детей с хирургическими заболеваниями.

Читайте также:
Здравоохранение Москва Конференции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте