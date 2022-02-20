Конференция детских хирургов «Школа Рошаля» завершилась в Москве

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В Москве завершила свою работу «Школа Рошаля» — крупнейшая 10 конференция детских хирургов страны с международным участием

Конференция «Неотложная детская хирургия и травматология» прошла в онлайн режиме на базе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы при участии Национальной медицинской Палаты. Конференцию приветствовали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и Министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун. Конференция была посвящена выдающему детскому хирургу СССР Гирею Баирову.

Кроме российских детских хирургов участие в конференции приняли представители 27 стран, включая врачей бывших союзных республик, а также США, Ирландии, Швеции, Канады, Италии, Бангладеш, Польши, Нидерландов, Сербии и Израиля. Интересные доклады представали детские врачи Донецка. В онлайновом режиме в конференции участвовало 3 тысячи врачей. Заслушано более 259 сообщений. Были обсуждены вопросы диагностики и лечения острых хирургических заболеваний у детей, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи и реаниматологи, реабилитации.

— Детскими хирургами достигнуты положительные результаты в лечении многих острых хирургических заболеваний, включая у новорожденных, внедряются современные методы диагностики и лечения. Так летальность при остром аппендиците и его осложнений резко уменьшилась и является одной из самых низких в мире. То же относится к результатам лечения ран и раневой инфекции», — подчеркнул президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Он так же добавил, что на сегодняшний день в России внедрены современные методы лечения травм, включая черепно-мозговую травму. Детская анестезиология не только оснащается современным оборудованием, но и подготовлены квалифицированные кадры. Сейчас закладываются современные подходы к реабилитации детей после хирургических заболеваний, которую начинают уже на раннем этапе — в реанимации.

На конференции в результате дискуссий прозвучали предложения, которые несомненно позволят и далее улучшать результаты лечения детей с хирургическими заболеваниями.