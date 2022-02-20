«Это не я»: актриса Ирина Алферова призналась, что не может смириться со старостью

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская актриса Ирина Алферова призналась, что ей совсем не нравится ее отражение в зеркале. По ее словам, ей трудно привыкнуть к тому, что она стареет внешне.

— Вот я вижу в зеркале изменения. Почему это болезненно? Потому что это не я. Я не могу к такой себе привыкнуть. Изменилась внешность, изменилось тело. А внутри-то ничего не изменилось. Мудрость, конечно, есть определенная, но все равно все живое и так же хочется любить, — призналась звезда.

Актриса добавила, что в старости нет ничего хорошего. Пожилые люди сохраняют в душе романтику, однако страсти к жизни становится все меньше.

Алферова подытожила, что она очень хочет успеть сделать максимум за отведенные ей годы, чтобы потом не пришлось сожалеть об упущенном, пишет StarHit.

Ирина Алферова советская и российская актриса. В ее фильмографии несколько десятков известных картин. Она сыграла роль Констанции в знаменитой российской экранизации «Д’Артаньян и три мушкетера», также запомнилась зрителям по роли Кати Лавровой в картине «С любимыми не расставайтесь». Актриса продолжает играть в театре.

В 1992 году Алферова получила звание заслуженной артистки России, а в 2007 году стала народной артисткой.

Алферова трижды была замужем. В гражданском браке с болгарским дипломатом Бойко Гюровым родила дочь Ксению Алферову. Кроме того, актриса воспитала трех приемных детей. Вторым мужем актрисы был известный актер Александр Абдулов.