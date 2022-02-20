На автора песни «Стоят девчонки» Александра Колкера напал человек с ножом

Фото: kino-teatr.ru

На 88-летнего композитора Александра Колкера было совершено нападение в лифте его собственного дома в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в воскресенье, 20 февраля.

Неизвестный мужчина в шапке и маске набросился на автора песни «Стоят девчонки», когда тот входил в лифт. Сначала злоумышленник попытался задушить пенсионера, а после несколько раз ударил его ножом и скрылся.

К счастью, раны оказались неопасными. Колкер сам вызвал скорую помощь. Сейчас нападавшего разыскивает полиция, передает Пятый канал.

Заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер родился 28 июля 1933 года в Ленинграде. В 1950 году он окончил музыкальную школу по классу скрипки. Во время обучения в Ленинградском электротехническом институте занимался на семинарах самодеятельных композиторов Ленинграда. В 1958 году он начал карьеру профессионального композитора.

Песни Колкера вошли в репертуар Лидии Клемент, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева и других известных исполнителей эстрадного жанра. Колкер так же известен, как автор мюзиклов, оперетт и рок-опер. Он также писал музыка для кинофильмов. Так, например, он был композитором картин «Труффальдино из Бергамо» и «Трое в лодке, не считая собаки».