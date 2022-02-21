Байден провел заседание СНБ по ситуации на Украине

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел заседание совета национальной безопасности. Оно было посвящено ситуации, которая разворачивается вокруг Украины. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщил Белый дом.

Отмечается, что во время заседания Байден обсудил последние события в контексте наращивания сил Российской Федерацией на границе с Украиной, передает РИА Новости слова пресс-службы Белого дома.

17 февраля в МИД РФ подчеркнули, что Россия не собирается устраивать вторжение на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.