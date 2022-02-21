На упаковках со сладостями и с газировкой предложили ставить предупреждение о вреде для здоровья

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Производителей вредной для здоровья еды нужно обязать маркировать продукцию особым образом. На упаковке должна быть указана доля содержащихся в продукте вредных веществ и вероятность риска возникновения патологий в случае его чрезмерного потребления. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Текст письма на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко есть в распоряжении «ВМ».

— Прошу вас рассмотреть возможность разработки законодательных актов и документов, которые бы обязывали производителей и продавцов чипсов, лимонадов, шоколадок, полуфабрикатов и сладостей указывать на упаковках долю содержащихся вредных веществ и вероятность риска возникновения патологий в случае чрезмерного употребления таких продуктов, — высказался депутат.

По мнению парламентария, сейчас «съедобный мусор» легкодоступен для людей всех возрастов. Злоупотребление вредными продуктами часто становится причиной хронических заболеваний у граждан. Милонов подчеркнул, что проблема переедания особенно выражена среди детей.

— Можно смело утверждать, что злоупотребление вредной едой не менее опасно, чем табакокурение или алкоголизм. Особенно вызывает беспокойство то, что вредная еда находится в свободном доступе для людей всех возрастов. Сегодня проблема лишнего веса у детей все прочнее входит в перечень «школьных болезней». И это прямое следствие доступности подобного «съедобного мусора», — заявил депутат Госдумы.

Введение обязательной предупредительной маркировки способно оказать благотворное влияние на здоровье целой нации, считает Милонов.