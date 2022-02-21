«Холодный период»: москвичей предупредили о резком похолодании после 23 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Устоявшаяся в столице теплая погода сохранится до 23 февраля. После этого в Москву придут температуры около минус десяти градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в Москве наблюдается сильная положительная аномалия температуры.

— Идет очень сильный поток теплого воздуха с запада и юго-запада. Конечно, плюс восемь–девять градусов к норме — очень много. Практически до 23 февраля у нас сохранится именно такая погода, а после 23-го будет резкое понижение температуры, — рассказал специалист.

Метеоролог отметил, что 24–26 февраля в Москву вернутся десятиградусные морозы. Пока непонятно, как долго они будут сохраняться, подчеркнул специалист.

— Продлится ли этот холодный период, который сейчас виден, дольше, чем неделя или полторы, или будет очередной всплеск до положительных значений температуры — сейчас на этот вопрос не ответит никто, — резюмировал собеседник «ВМ».