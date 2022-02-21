Владимир Ефимов сообщил об увеличении поступлений НДС в федеральный бюджет более чем на 30 процентов

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В 2021 году московские компании перечислили в федеральный бюджет почти 1,6 триллиона рублей в качестве налога на добавленную стоимость (НДС). Это на 30,8 процента больше, чем в 2020 году и на 44,5 процента больше, чем в 2019 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Объем НДС, поступивший в 2021 году в федеральный бюджет от московских компаний, составил 27 процентов от общероссийского. Основной объем налога поступил от предприятий торговой отрасли — 531,4 миллиарда рублей; компаний, работающих в области информации и связи, — 322,5 миллиарда рублей, а также в строительной сфере — 209,2 миллиарда рублей. В сумме эти три отрасли обеспечили более двух третей поступлений НДС в федеральный бюджет и показали уверенный рост налоговых платежей как относительно 2020 года, так и в сравнении с 2019 годом, — пояснил заместитель мэра.

Увеличение налоговых поступлений в бюджет является индикатором динамики и объемов производства, а также реализации товаров, работ и услуг. Прирост отчислений НДС за 2020–2021 годы показали отрасли торговли, строительства, сферы IT, операции с недвижимостью и энергетика, отрасли культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

— Поступления НДС от московских предприятий торговли по сравнению с 2019 годом выросли более чем в 2,6 раза и превысили полтриллиона рублей. Отчисления НДС организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, за два года увеличились на 32,5 процента, строительных предприятий — на 28,6 процента, организаций информационной отрасли — на 24,3 процента, предприятий в сфере культуры, спорта и досуга — на 59 процентов, — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Налог на добавленную стоимость формирует более трети федерального бюджета и является первым по объему источником доходов. С учетом всех налоговых платежей, поступающих в федеральный бюджет (НДС, налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых и другие), доля столицы в нем составляет порядка 12 процентов, добавил Кирилл Пуртов.