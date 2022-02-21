Эксперт предупредил о вредоносных «акциях» в интернет-магазинах

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Сетевые мошенники регулярно активизируются перед праздниками. Поэтому перед 23 февраля и 8 марта в России учащаются случаи отправки вредоносных программ под видом купонов и акций в интернет-магазинах. Об этом в понедельник, 21 февраля, заявил руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко.

— Многие популярные онлайн-магазины и бренды используют праздники, чтобы напомнить покупателям о себе, сделать выгодное предложение, подарить промокод в честь праздника и др. Злоумышленники имитируют поздравительные письма от известных компаний, чтобы распространять с их помощью программы, выполняющие вредоносные функции, — рассказал он РИА Новости.

Злоумышленники присылают pdf-файлы, при открытии которых происходит заражения компьютера вирусом. Эксперт призывает внимательно относиться к интернет-рассылкам и не открывать подозрительные письма. Особенно перед грядущими праздниками — даже невинная открытка может отправить мошенникам персональные данные с чужого устройства.

До этого руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал «Вечерней Москве», что в памяти смартфона лучше не хранить логины и пароли к аккаунтам, номера банковских карт и любую другую информацию, которая может навредить человеку в случае утечки. Однако вероятность попадания такой информации к мошенникам во многом зависит от манеры использования смартфона.