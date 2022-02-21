Сергей Собянин поздравил с юбилеем актрису Веру Алентову

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Советской и российской актрисе, народной артистке России Вере Алентовой исполнилось 80 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ее с юбилеем и назвал Алентову гордостью отечественного искусства.

— В театре и кино вами создана богатая галерея женских образов, покоривших сердца зрителей в нашей стране и за рубежом. Незабываемые фильмы с вашим участием обладают высокими художественными достоинствами и входят в золотой фонд российского кинематографа. За годы плодотворной преподавательской работы вы воспитали целую плеяду молодых талантливых актеров, помогли им добиться больших профессиональных высот, — написал глава города в поздравительной телеграмме.

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года под Архангельском. Профессиональное образование будущая звезда получила в Школе-студии имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького. Сперва актриса играла в театрах, а после начала появляться в кино.

Так, среди самых известных работ Алентовой кинофильмы «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов», «Завтра была война», «И все-таки я люблю…» и многие другие.