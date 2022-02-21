Метеоролог рассказал, ждать ли москвичам жаркого лета после теплой зимы

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Зима в 2022 году в Москве не стала аномально теплой или холодной. Однако, даже если бы наблюдалось заметное отклонение, это необязательно повлияло бы на лето каким-то определенным образом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Насчет теплой зимы — это небольшое заблуждение, потому что психологически мы воспринимаем только последние 10–12 дней. А ведь у нас декабрь был на 2,7 градуса ниже нормы. Да, было большое количество осадков — 140–150 процентов от нормы, но он был холодным. У нас близким к норме был январь: плюс 0,8 градуса — это роли не играет. И только февраль выигрывает в теплоте, поэтому, если мы берем календарную зиму, то, в принципе, температура близка к норме, — подчеркнул метеоролог.

Несмотря на то, что в феврале 2022 погода была весенней, этот месяц может даже не войти в пятерку самых теплых февралей XXI века, рассказал эксперт.

Шувалов заметил: даже теплая зима необязательно означает, что за ней гарантированно последует холодное лето.

— Бывает холодная зима, а после этого — слякотное и холодное лето. Это в 30 процентах случаев. В 50 процентах случаев, предположим, лето нормальное, а в 20 процентах — жаркое. Эти вариации считаются, но сказать, какая из них будет этой весной и летом, не берется никто, — заключил специалист.