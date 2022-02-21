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Детский сад на 330 мест введен в эксплуатацию в Лефортове

Евгений Белоусов

Город
Детский сад на 330 мест введен в эксплуатацию в Лефортове
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
ул. Золоторожский Вал, вл. 11 Карта всех событий

Детский сад на 330 мест введен в эксплуатацию в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, трехэтажное здание построили за счет инвестора на территории бывшей промзоны завода «Серп и Молот».

— В здании площадью 4,2 тысячи квадратных метров разместятся младшие, средние и старшие группы для детей от трех до семи лет, — рассказал Войстратенко.

Он также отметил, что детский сад оборудован залами для музыкальных и физкультурных занятий с кладовыми для инвентаря, кружковой, медицинским кабинетом с процедурной, пищеблоком и методическим классом. В здании разместят игровую, раздевалку, буфет, спальню и санузел.

На прилегающей к зданию территории предусмотрены игровые площадки со специальным резиновым покрытием, теневые навесы и разнообразное игровое оборудование. Также территория озеленена и облагорожена, говорится в сообщении.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на северо-востоке столицы построят школу на 1100 мест.

По его словам, у здания школы будет три этажа, его площадь составит 24,7 тысячи квадратных метров. Ее построят на улице Полярной. В ней смогут обучаться 400 учеников начальной школы и 700 — средней.

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